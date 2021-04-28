На Ставрополье решат проблему общественного транспорта на дачных маршрутах

Губернатор Ставрополья во время вчерашней «Прямой линии» высказал предложения по решению транспортного кризиса. Так, в студию позвонила жительница Нефтекумска. Женщина пожаловалась, что не может добраться до кооператива «Малинка».

Владимир Владимиров подтвердил, что проблема существует уже долгое время.

—У нас вопрос нерентабельных маршрутов возникал еще в 2013-14 годах. Ездят не очень много людей, поэтому на конкурс на обслуживание маршрута никто не выходит, — объяснил губернатор Ставрополья.

Для решения подобной проблемы Владимиров предложил совмещать конкурсы на высококонкурентные маршруты с конкурсами на подобные дачные направления. Также, по мнению губернатора, напряженность может снизить изменение маршрутных сеток так, чтобы они затрагивали дачные кооперативы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Ставрополья заверил, что плата за капремонт в 2021 году останется прежней.

Жителей региона сильно волнует жилищный вопрос, в том числе ЖКУ и статьи расхода на капитальный ремонт.