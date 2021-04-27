Глава Ставрополья заверил, что плата за капремонт в 2021 году останется прежней

Владимир Владимиров провел "Прямую линию" и ответил на интересующие граждан вопросы

Во время "Прямой линии" губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ответил на вопрос о платы за капитальный ремонт. Измениться ли нынешняя цена в 2021 году? Владимиров заверил - нет, все останется на прежнем уровне.

- В части тех полномочий, которые у нас есть, мы регулируем платежи: на текущий ремонт, плату за капремонт, регулируем вопрос, связанный с утилизацией твёрдых коммунальных отходов, - пояснил глава региона.

Напомним, размер взноса за капремонт не менялся с 2019 года. Так, жители многоэтажного дома без лифта платят 8,63 рубля за квадратный метр. А с лифтом - 9,63 рубля.

Сегодня прошел прямой эфир, во время которого Владимиров ответил на самые важные вопросы. "КП-Северный Кавказ" написала о кратких итогах прямой линии.

Из интересного: губернатор дал официальный комментарий по поводу интимного видео, которым его пытались шантажировать. В главной роли якобы выступил сам Владимиров.