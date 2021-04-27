Прямая линия с губернатором Ставропольского края 27 апреля 2021. Главное

Губернатор Владимир Владимиров ответил на вопросы жителей края. Фото: gubernator.stavkray.ru

27 апреля 2021 года состоялась прямая линия с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. «КП-Северный Кавказ» подводит ее итоги:

- подошла к концу большая антикоррупционная проверка членов правительства и министров Ставропольского края;

- практически сформирован новый состав правительства. Те, кто успешно прошел проверку надзорных ведомств, вернутся на свои посты;

- новых ограничений из-за коронавируса вводить не будут. На Пасху кладбища и церкви будут открыты для необходимых мероприятий;

- развитие сферы здравоохранения в регионе получило новый импульс после послания президента России.

- о местных проблемах с ремонтом дорог, поликлиник и школ оповестили и.о. министров компетентных ведомств. Губернатор раздал поручения и сказал брать ситуацию на контроль.

- Владимир Владимиров в прямом эфире прокомментировал ситуацию шантажа его семьи из-за интимного видео с участием главы Ставрополья.

Также губернатор акцентировал внимание на важности вакцинации. Он обратился ко всем жителям региона с просьбой чувствовать собственную ответственность перед близкими и всем обществом. Прививка может обезопасить окружающих от коронавируса, который стал протекать в сложных формах.

Все вопросы и просьбы о помощи будут переданы в министерства, а их исполнение проконтролирует лично губернатор. Отметим, что это уже третья прямая линия с населением в этом году. По словам губернатора, только так можно действительно понимать ситуацию в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги прямой линии с губернатором Ставропольского края 16 февраля 2021: когда снимут коронавирусные ограничения и спасут ли бюветы в Пятигорске

«КП» подводит итоги прямой линии с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым 16 февраля 2021 (подробнее).