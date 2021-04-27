Губернатор Ставрополья в прямом эфире ответил про интимное видео со своим участием

Владимир Владимиров в прямом эфире отвечает на вопросы населения

В прямом эфире глава региона Владимир Владимиров прокомментировал появление интимного ролика якобы с его участием. Некоторые региональные СМИ написали о том, что чиновника шантажируют.

Владимиров подтвердил, что такое видео отправили его жене в Инстаграме. Он посмотрел его и посмеялся: для создания фейка использовали нейросети, которые заменяют лица. Как он отметил, сделано качественно.

Губернатор только посмеялся. По его словам, грязи будет много. Постоянно против представителей власти организуют "вбросы" или раскручивание существующих проблем до неадекватного состояния.

Но Владимиров уверен, что правительство продолжит стратегию развития региона и никто не собьет их с этого пути.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, когда назначат новый состав правительства Ставропольского края.