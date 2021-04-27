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Политика27 апреля 2021 18:27

Антикоррупционная проверка членов правительства и министров Ставрополья закончена

Губернатор края Владимир Владимиров отставил весь состав правительства из-за коррупционных скандалов
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров во время "Прямой линии" заявил, что надзорные ведомства закончили антикоррупционную проверку членов краевого правительства. Жители региона посчитали, что этот вопрос затянулся и попросили прокомментировать ситуацию.

Владимиров объяснил, что проверка была масштабной, на коррупцию проверили многих министров и членов правительства. Действительно, состояние "подвешенности" затянулось, но скоро ему настанет конец - ведомства закончили с проверкой.

- В пятницу пришли последние документы по антикоррупционной проверке. Она затянулась, потому что с этим была связана огромная работа правоохранительных органов. Сегодня подпишут все необходимые распоряжения, правительство назначено, - заявил Владимиров.

Он отметил, что есть еще несколько персоналий, возвращение в должности которых еще нужно согласовать. Это министр промышленности, образования и строительства.

- Антикоррупционная проверка закончена. Все, кто ее прошли, будут назначены в правительство, - резюмировал губернатор.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что Владимиров отправил весь состав правительства Ставрополья в отставку после коррупционного скандала. Редакция подробно писала, кто стал самым главным коррупционером Ставропольского края.