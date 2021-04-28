Больше 7 тысяч полицейских, казаков и дружинников будут охранять порядок в праздники

Совещание по вопросу безопасности во время праздников на Ставрополье. Фото: инстаграм Владимира Владимирова Фото: Инстаграм

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел совещание с краевой антитеррористической комиссии и оперативным штабом, чтобы обсудить вопрос обеспечения безопасности граждан во время праздников. По словам главы края, в этом году ситуация с коронавирусом позволит провести мероприятия, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.

- Текущая эпидемиологическая ситуация в регионе позволила нам принять такое решение. Парад Победы, пасхальные мероприятия – все состоится, - отметил Владимиров.

Контроль за исполнением предписаний необходимо ужесточить, чтобы не спровоцировать новую вспышку заболеваемости. Также ключевым вопросом является антитеррористическая безопасность. Для этих целей к охране правопорядка подключат больше 7 тысяч сотрудников разных ведомств.

Полицейские, казаки, дружинники и т.д. будут усиленно работать во время майских праздников.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что террорист и боевик "Магас" отказался признавать свою вину в нападении на сотрудников ДПС в Ингушетии. Именно он организовывал теракт на автовокзале Невинномысска.