Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 апреля 2021 10:23

В Ставрополе 3 мая пройдет мотопробег «Дороги Победы»

Более 50 мотоциклистов с флагами и знаменами проедут через весь город
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 3 мая начнется масштабная акция «Дороги Победы – Дорога Домой 2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам организаторов, она будет посвящена Великой Победе. В акции поучаствуют более 50 мотоциклистов. Они с флагами и знаменами проедут через весь Ставрополь.

Стартовая точка – Тифлисские ворота.

Затем мотопатриоты возложат цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы» и уже оттуда масштабная колонна двинется на Краснодар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что больше 7 тысяч полицейских, казаков и дружинников будут охранять порядок в праздники.

В этом году эпидемиологическая ситуация позволяет провести массовые мероприятия на майские праздники, поэтому городу необходимо усиление контроля за правопорядком.