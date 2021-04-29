В Ставрополе 3 мая пройдет мотопробег «Дороги Победы»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 3 мая начнется масштабная акция «Дороги Победы – Дорога Домой 2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

По словам организаторов, она будет посвящена Великой Победе. В акции поучаствуют более 50 мотоциклистов. Они с флагами и знаменами проедут через весь Ставрополь.

Стартовая точка – Тифлисские ворота.

Затем мотопатриоты возложат цветы к мемориалу «Огонь Вечной Славы» и уже оттуда масштабная колонна двинется на Краснодар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что больше 7 тысяч полицейских, казаков и дружинников будут охранять порядок в праздники.

В этом году эпидемиологическая ситуация позволяет провести массовые мероприятия на майские праздники, поэтому городу необходимо усиление контроля за правопорядком.