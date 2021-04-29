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Недвижимость29 апреля 2021 19:35

Капитальный ремонт моста через Большой Ставропольский канал обойдется в 8,5 млн

Конструкции находятся в аварийном состоянии и не могут полноценно выполнять функции разгрузки транспортного потока
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края рассказали, что строители начали капитальный ремонт моста через Большой Ставропольский канал на участке региональной дороги Александровское-Гофицкое.

Восстановление моста обойдется примерно в 8,5 миллионов рублей. Работы проходят по программе "Развитие транспортной системы". На первом этапе строители уже убрали старое покрытие, скоро заменят старые переходные плиты. Также необходимо привести в порядок опоры моста и только потом стелить новый асфальт.

По словам и.о. министра Евгения Штепа, важно привести в порядок все проезды, мосты, путепроводы и т.д., чтобы жителям ближайших поселений не создавать дополнительных неудобств.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о некачественно сделанном ремонте территории Комсомольского пруда.

Строительство и ремонт