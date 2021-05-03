Следком Кабардино-Балкарии начал проверку после гибели туристки с гидом на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии следственный комитет начал проверку после гибели альпинистки с гидом во время восхождения на Эльбрус. Как сказано на сайте надзорного ведомства, выясняются все обстоятельства трагедии. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.

- Согласно материалам проверки, 10 апреля 2021 года, группа в составе гида, 1962 года рождения, и женщины-альпинистки, 1986 года рождения, начали восхождение на Эльбрус с северного склона. Последний раз группа выходила на связь 21 апреля 2021 года, их спуск был затруднён в связи с погодными условиями на горе, - говорится в сообщении пресс-службы СКР по КБР.

Накануне их тела нашли спустя две недели поисков.