Ставропольские байкеры отправились в Москву на День Победы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Мотопробег «Дороги Победы» в честь 9 мая начался в Ставрополе 3 мая. Традиционно ставропольские байкеры с флагами и знаменами проехали через весь город, посетив мемориал «Огонь Вечной Славы», чтобы отправиться в Москву и в День Победы у стен Кремля отдать дань памяти и уважения всем, кто добыл Великую Победу в мае 1945 года.

Как уточнили в администрации Ставрополя, колонна из 50 мотоциклистов уже двинулась на Краснодар. Напомним, что патриотический мотопробег организует известный Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» во главе с Александром Хирургом.

Проходит он уже в седьмой. Главная цель – проехать по местам воинской славы и отдать дань памяти великому подвигу советских солдат. В этом году, впервые за предшествующие шесть лет, мотомарш взял свой старт не только в российских городах, но и в нескольких столицах Европы.

Многонациональная колонна «Ночных Волков» из Словении, Словакии, Чехии, Германии, Польши и других европейских стран проследовали в Санкт-Петербург, где 2 мая дан официальный старт международного мотомарша. Он олицетворил путь солдат-победителей по возвращению на родину. Отсюда такое название мотопробега в этом году.