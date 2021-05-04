В Дагестане перед Днем Победы демонтировали бюст Сталина

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В Дагестанских Огнях всего через сутки после установки убрали бюст Иосифу Виссарионовичу Сталину. Его демонтировали до запланированного открытия 8 мая, оставив пустой пьедестал. В сети появилось видео, как все произошло:

Причиной демонтажа назвали несоблюдение административных норм. Местное отделение КПРФ, утверждают власти, не согласовало установку бюста, как полагается.

Заметим, что единственный в России проспект имени Сталина находится именно здесь, в городе Дагестанские Огни. Улицу так назвали в 2002 году по инициативе мэра Галима Галимова.