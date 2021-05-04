На Ставрополье 4 мая прогнозируют град, сильный дождь и грозу

- Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В южных и восточных районах Ставропольского края, по данным местного Гидрометцентра, с 13 до 15 часов и до конца суток 4 мая ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-22 м/с.

Как рассказали в ГУ МЧС СК, из-за этого существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального уровня. Речь про подтопление низинных частей местности дождевым стоком, нарушения в работе дренажных систем и транспорта, увеличение числа ДТП, повреждение линий связи и ЛЭП, кровли, остекления зданий и слабо закрепленных конструкций.