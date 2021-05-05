Глава Ставропольского управления Росимущества Александр Ковалев задержан

В Ставрополе задержали главу Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае Александра Ковалева. Его подозревают в превышении должностных полномочий, передает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Ковалев в декабре 2020 года нарушил законодательство об обороте сельскохозяйственных земель при заключении договора с юрлицом. Должностное лицо неверно рассчитало стоимость передаваемых 14 гектаров земли в Предгорном районе. Ущерб оценен в 168 млн рублей. Кроме того, был нарушен запрет на приватизацию сельхозугодий в Ставропольском крае.

Как ранее писала "КП-Ставрополь", уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" возбудили по материалам прокурорской проверки. Кроме того, источник издания уточнил, что участок в 14 гектаров достался ООО "Агроальянс".

- В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.