После смерти подполковника полиции на Ставрополье начата проверка

В Ставропольском крае началась проверка после смерти подполковника полиции, начальника отдела МВД России по Александровскому району Рудольфа Салаева. Об этом заявил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

- Тело отправлено на вскрытие. Каких-то следов насилия на теле мужчины нет. Организована служебная проверка, - сообщил собеседник издания.

Тело полицейского в двух километрах от села Александровского нашел пастух Р. Звонок в отдел полиции был сделан в 16 часов 3 мая. На момент приезда сотрудников труп был подвешен к дереву. Предположительно, смерть наступила за 5 часов до того, как обнаружили тело.

Полицейскому было 41 год. У него остались жена и несовершеннолетняя дочь. За полгода до кончины Салаев боролся с раком почек.