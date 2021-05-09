Появилась зацепка в поисках трехлетнего мальчика, пропавшего в Дагестане

В Хасавюртовских районе Дагестана 8 мая пропал трехлетний мальчик. На поиски Забитова Мухаммада Шамильевич вчера бросились более 100 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мальчик проживал в поселке Аэродром Хасавюртовского района. Ребенок вышел из дома 8 мая 2021 года.

Всех, владеющих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего ребенка, просьба сообщить по телефонам: 99-47-40 или +7 928 049-05-84! К поиску трехлетнего ребенка подключились и кинологи.

Неравнодушных жителей Хасавюртовского района просят откликнуться, как только будет известна хотя бы малейшая деталь о пропавшем ребенке.

Как стало известно «КП-Северный Кавказ», на данный момент информация неутешительная. В МВД России по Республике Дагестан сообщили, что поисковая собака, взяв след малыша, дошла до берега реки Ярыксу.

- А это значит, что там след пропавшего малыша обрывается. Остается только надеяться и молиться, чтобы худшие опасения не оправдались, случилось чудо и малыш был найден живым и здоровым! – говорится в сообщении.

Поиски ведутся непрерывно, с надеждой на самый благоприятный исход.