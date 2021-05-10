На Ставрополье началось голосование за один из пяти лучших гимнов региона

7 мая стартовало голосование за лучший гимн Ставропольского края. Из множества представленных работ жюри отобрало пять, которые перешли на следующий этап конкурса - народного опроса.

Жители Ставропольского края могут ознакомиться с вариантами гимна и оставить свой голос за тот, который больше соответствует историческому и смысловому облику Ставропольского края. Голосование продлится до 12 июня 2021 года.

Подробнее о конкурсе можно узнать на портале STV24.TV в разделе "Конкурсы".

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что у Ставропольского края свой гимн появится впервые.