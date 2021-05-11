В Ставрополе продолжается бесплатная установка автономных противопожарных извещателей

В Ставрополе идет установка бесплатных противопожарных извещателей. Они помогут своевременно обнаружить задымление или возгорание в помещениях.

Прибор незамедлительно подаст звуковой сигнал и оповестит о возникновении угрозы. После праздников противопожарным оборудованием обзаведутся еще две семьи, проживающие в Ставрополе.

Право на установку извещателей на безвозмездной основе получили многодетные малоимущие семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Для оформления заявки понадобятся документы, подтверждающие признание многодетной семьи малоимущей или нахождение семьи в социально опасном положении, регистрацию по месту жительства в Ставрополе, право собственности на жилое помещение, и так далее.

По вопросам установки нужно обращаться в комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ставрополя по адресу г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15. Тел. 56-37-01 и 56-28-87.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье прорвало дамбу, из-за чего сильно повысился уровень воды в реке. Из-за ЧП глава округа ввел режим повышенной готовности на территории села, где находится дамба.

Повышение воды в реке может привести к подтоплению жилых домов, но ситуация находится на контроле администрации и компетентных ведомств.