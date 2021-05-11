В Ставропольском крае в праздничные дни отстранили 400 пьяных водителей

С 1 по 10 мая сотрудниками Госавтоинспекции Ставрополья проводила рейды «Нетрезвый водитель». По статистике в длительные праздничные дни количество фиксируемых фактов нетрезвого вождения возрастает.

Так, из транспортного потока изъяли 404 пьяных водителя. Они прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее.

Еще 27 водителей уличены в управлении с признаками опьянения повторно. В отношении них собраны материалы для возбуждения уголовных дел.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что правоохранители остановили водителя маршрутного такси «Изобильный – Ставрополь». В салоне находились пассажиры. Водитель от прохождения освидетельствования отказался.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии. Против него собрали материал. Штрафные санкции предполагают лишение права управлении сроком до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.