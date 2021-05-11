В Ставрополе водитель грузовика сбил пенсионерку

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставрополе водитель грузовика, выезжая задним ходом с парковки, не заметил и сбил 67-летнюю женщину.

Инцидент произошел 10 мая, около 12:45, на парковке возле магазина по улице Тухачевского. Пенсионерка получила ушибы и ссадины, ей назначили амбулаторное лечение.

Наезд допустил 21-летний водитель, который в момент ДТП был трезв, имеет стаж вождения – 3 года.

По факту происшествия проводится проверка, степень ответственности участников устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае в праздничные дни отстранили 400 пьяных водителей.

Еще 27 водителей уличены в управлении с признаками опьянения повторно. В отношении них собраны материалы для возбуждения уголовных дел.