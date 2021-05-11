Житель Ставрополья ранил пенсионерку, вмешивавшуюся в его отношения с женой

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством»
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Инцидент произошел в Александровском районе Ставрополья. Там в села Саблинское 63-летняя женщина распивала спиртные напитки с 43-летним знакомым.
Посиделки закончились ссорой. Разъяренный собутыльник схватил нож и ударил в руку женщины. При этом высказывая в ее адрес угрозы убийством.
Пенсионерка восприняла слова и действия мужчины всерьез и, опасаясь за свою жизнь, позвонила в отдел внутренних дел.
Ее собутыльник оказался неоднократно судимым мужчиной. Его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Подозреваемый объяснил, что эта женщина постоянно вмешивалась в его семейные отношения с женой.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ!
В центре Георгиевска женщина искромсала экс-сожителя. Этот инцидент успели снять на мобильный очевидцы. Страшные видеокадры шокировали пользователей сети. На них – лежит и истекает кровью мужчина.
Рядом – испуганные работники автовокзала пытаются восстановить картину происходящего. Мужчина скончался. Подозреваемая находится под стражей.