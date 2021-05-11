Житель Ставрополья ранил пенсионерку, вмешивавшуюся в его отношения с женой

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством» Фото: Архив "КП"

Инцидент произошел в Александровском районе Ставрополья. Там в села Саблинское 63-летняя женщина распивала спиртные напитки с 43-летним знакомым.

Посиделки закончились ссорой. Разъяренный собутыльник схватил нож и ударил в руку женщины. При этом высказывая в ее адрес угрозы убийством.

Пенсионерка восприняла слова и действия мужчины всерьез и, опасаясь за свою жизнь, позвонила в отдел внутренних дел.

Ее собутыльник оказался неоднократно судимым мужчиной. Его доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Подозреваемый объяснил, что эта женщина постоянно вмешивалась в его семейные отношения с женой.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье: «Угроза убийством». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ!

В центре Георгиевска женщина искромсала экс-сожителя. Этот инцидент успели снять на мобильный очевидцы. Страшные видеокадры шокировали пользователей сети. На них – лежит и истекает кровью мужчина.

Рядом – испуганные работники автовокзала пытаются восстановить картину происходящего. Мужчина скончался. Подозреваемая находится под стражей.