Фото: Инстаграм главы Пятигорска

В Ставропольском крае организовали стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в Казани.

Так, в столице региона на Александровскую площадь вчера и сегодня ставропольцы несут цветы, чтобы почтить память погибших при стрельбе в школе в Казани. В Пятигорске также скорбят по жертвам страшного события.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за трагедии в Казани перенесены игры открытой лиги КВН Пятигорска.

- Трагедия в казанской школе ещё раз заставляет нас всех обратить дополнительное внимание к работе с нашими детьми. Дал поручение управлению образования провести проверку охраны и пропускного режима учреждений образования, усилить работу с детьми социальных педагогов, школьных психологов, классных руководителей. Наша общая задача не допустить повторение таких трагедий, - прокомментировал глава курорта.

Напомним, в Казани, 11 мая произошло преступление, которое повергло в шок всю Россию. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 19-летний преступник ворвался в гимназию Казани и открыл огонь по учащимся из автоматического дробовика.

По предварительным данным, на сегодняшний день семеро школьников и одна учительница погибли. Еще 20 человек получили различные ранения. Им оказывается медицинская помощь.