После трагедии в Казани во всех школах Ставрополья проведут комплексную проверку безопасности

В Ставрополе сегодня, 12 мая еженедельное рабочее совещание в правительстве края началось с минуты молчания в связи с трагическими событиями в Казани, где накануне было совершено нападение на школу.

Губернатор Владимир Владимиров поручил членам регионального кабмина в срок до 18 мая провести комплексную проверку школ, детских садов, организаций дополнительного, а также среднего профессионального образования на предмет обеспечения безопасности.

- Первое, на что надо обратить внимание – это работоспособность всех систем оповещения, а также - дееспособность структур, обеспечивающих охрану. Они должны чётко понимать, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, - поставил задачу глава региона.

Владимир Владимиров также потребовал от ответственных руководителей оперативно реагировать на все обращения ставропольцев, связанные с обеспечением безопасности образовательных учреждений.

Также, в связи с приближающимися летними каникулами, Владимир Владимиров поручил до 25 мая завершить проверку уровня безопасности всех мест детского отдыха.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае организовали стихийный мемориал в память о жертвах трагедии в Казани.

Так, в столице региона на Александровскую площадь вчера и сегодня ставропольцы несут цветы, чтобы почтить память погибших при стрельбе в школе в Казани. В Пятигорске также скорбят по жертвам страшного события.