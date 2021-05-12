На Ставрополье инфляция в апреле составила 0,6%

На Ставрополье индекс потребительских цен в апреле составил 100,6%, с начала 2021 года - 102,2%. Об этом сообщает сайт Северо-Кавказстата.

По этим данным, цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,9%, а с начала года - на 4,1%.

А именно подорожали морковь (на 9,5%), картофель (на 11,6%), гречневая крупа (на 4%), яблоки (на 3,7%), яйца (на 8,2%), репчатый лук (на 2,3%), свинина (на 2%), баранина и мороженая рыба (примерно на 1,9%), белокочанная капуста, черный чай (на 1,7%) и пшеничная мука (в среднем на 1,5%).

В то же время в апреле снизились цены на молоко (на 1%), пшено (на 1,3%), сахар (на 0,8%).

В прошедшем месяце цены на непродовольственные товары в крае выросли на 0,6%, а с начала года - на 1,9%.

Кстати, на 4,2% стало дороже газомоторное топливо. Подорожал бензин - в среднем на 0,7%. Незначительно подешевело и дизтопливо, а именно на 0,2%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что зимой на 14,1% выросли цены на плодоовощную продукцию. Так произошло в первую очередь из-за подорожания огурцов в 1,5 раза, помидоров - на 39,9%, свеклы - 20,3%, моркови - на 10,6% и винограда - на 10%. Тем не менее, стали дешевле апельсины (на 10,2%), лимоны (на 3,1%) и чеснок (1,1%).

Эксперты отмечают рост ценника на мясо. Сосиски и сардельки подорожали на 4,1%, куры - на 2,6%, свинина - на 2%, полукопченая и докторская колбасы - на 1,7%, а также говядина - на 0,9%. Подешевела только баранина - на 0,7% - и только мясо с косточкой.