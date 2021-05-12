На КМВ от тонировки избавились около 1700 водителей

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С 29 апреля по 8 мая на Кавказских Минеральных Водах сотрудники Госавтоинспекции провели операцию «Тонировка».

За 10 дней мероприятия сотрудники подразделений привлекли к ответственности 1770 человек, на передние стекла автомобилей которых, вопреки законодательству, нанесено пленочное покрытие, не соответствующее нормам технического регламента.

Большинство водителей предпочли добровольно избавиться от покрытия на месте, 384 – вручили требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Кроме рейдов по нарушению светопропускаемости стекол, автоинспекторы также проводили мероприятия по профилактике нарушений тишины и спокойствия граждан. Составлено 54 административных материала по статье «Об административных правонарушениях».

Любителей громкой музыки в автомобиле ждет вызов на административную комиссию, которая определит меру ответственности. В рамках операции привлечены к ответственности авто и мотовладельцы с громким выхлопом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе женщина послушала навигатор и попала в ДТП.

Инцидент произошел сегодня, 12 мая, около 12:00, на проспекте Кулакова в Ставрополе. Водитель автомобиля Форд Фокус не уступил дорогу, и столкнулась с автомобилем Лада Калина, который двигался в попутном направлении прямо.