В Кисловодске начали строить дорогу к будущей школе на тысячу мест

В мэрии Кисловодска рассказали, что стартовало строительство дороги до общеобразовательной школы, которая появится на улице Замковой к сентябрю этого года. Так как в Ставропольском крае стараются делать упор именно на комплексном строительстве и благоустройстве объектов, проезжая часть и та дорога, по которой будут ходит школьники. включены в проект.

Средства выделили из дорожного фонда региона. А сам проект школы обошелся примерно в миллиард рублей, его реализуют по нацпроекту "Образование". Планируется, что школа сможет принять тысячу новых учеников.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала,что в другом городе-курорте Пятигорске все школы перевели на пятидневную неделю обучения.