В Ставрополе проезжую часть на Перспективной расширят до четырех полос

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В краевом центре приступили к ремонту нескольких магистралей. Они проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, на улице Перспективной сейчас работают над благоустройством сети дождевой канализации с врезкой в существующую сеть по проспекту Российскому.

Реконструкции подвергнется отрезок улицы Перспективной от проспекта Российский до улицы Рогожникова Ставрополя. Это основная подъездная дорога к собору Святого Равноапостольного князя Владимира, а также связующий узел улицы Рогожникова и проспекта Российский.

Он позволяет разделить транспортные потоки микрорайона, снизить количество пробок и разгрузить густонаселенную улицу 45-я параллель.

А с учетом того, что в этом районе планируют построить еще школу и детский сад, вопрос особенно актуален. Проезжую часть расширят до 4-х полос движения, шириной 3,5 метра каждая.

Также проходит комплексный ремонт по улице Серова на участке от переулка Крупской до улицы Достоевского.

Скоро дорожники приступят к установке новых бордюров, замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и нанесению разметки из специального термопластика.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что между селами Татарка и Верхнеегорлыкский начался ремонт 6 км дороги. Много лет дорога была разбита: всюду ямы и ухабы, по которым едва передвигались автомобилисты. Ремонт пройдет по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".