«Россети Северный Кавказ» обеспечат электроэнергией новый военный госпиталь в Северной Осетии

Фото: Россети.

Общая стоимость работ составила 73 млн рублей. Максимальная мощность, которой обеспечат «Россети Северный Кавказ» новый военный госпиталь во Владикавказе, составит 4,8 МВт.

В рамках первого и второго этапов техприсоединения специалистами филиала «Севкавказэнерго» выполнено строительство двух кабельных линий электропередачи 6 кВ общей протяженностью более 3 км. Проведена реконструкция двух линейных ячеек на подстанции 110 кВ «Владикавказ-1». Также установлен распределительный пункт - трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый.

Комплекс медучреждения строится по инициативе и при поддержке Министерства обороны России. В ходе первого этапа строительства было возведено 4-этажное здание поликлиники на 300 посещений общей площадью около 9 тыс. кв. метров. Лечебное учреждение укомплектовано современным оборудованием. Поликлиника уже работает и принимает пациентов.

Второй этап - это строительство инфекционного и патологоанатомического корпусов, прачечной. В целом в лечебном учреждении смогут лечиться военнослужащие, проходящие службу на Северном Кавказе, в Закавказье, члены их семей, военные пенсионеры и гражданский персонал. В нем будут трудиться свыше 100 высококвалифицированных специалистов.