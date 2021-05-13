Губернатор Ставрополья поручил проработать меры для улучшения охраны школ в крае

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с исполняющим обязанности министра образования края Евгением Козюрой.

Одной из главных тем стала комплексная проверка школ, детских садов, организаций дополнительного, а также среднего профессионального образования на предмет обеспечения безопасности.

Напомним, поручение о ее проведении глава края дал накануне, после трагического нападения на школу в Казани.

По словам Козюры, по всему региону проверкой охвачены более 1,6 тысячи учреждений. В том числе, оценивается их соответствие основным требованиям безопасности: состояние систем оповещения, наружного наблюдения, ограждения периметра, оснащенность тревожными кнопками.

Владимир Владимиров потребовал обратить особое внимание на качество организации охраны.

По словам и.о. министра, физическая охрана обеспечена во всех учреждениях. Вместе с тем, не в каждом учреждении эти функции выполняют сотрудники специализированных охранных предприятий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров поручил членам регионального кабмина в срок до 18 мая провести комплексную проверку школ, детских садов, организаций дополнительного, а также среднего профессионального образования на предмет обеспечения безопасности.

- Первое, на что надо обратить внимание – это работоспособность всех систем оповещения, а также - дееспособность структур, обеспечивающих охрану. Они должны чётко понимать, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций, - поставил задачу глава региона.