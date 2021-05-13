В Минобре края рассказали, как выпускники Ставрополья будут сдавать ЕГЭ-2021

И.о министра образования Ставрополья Евгений Козюра рассказал, что на сегодняшний день завершены все подготовительные мероприятия к итоговой государственной аттестации выпускников.

В 2021 году в ней поучаствуют 11,7 тысячи выпускников одиннадцатых классов и 23,4 тысячи – девятых. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как и в 2020 году выпускники, не поступающие в высшие учебные заведения, будут сдавать только два обязательных экзамена: русский язык и математику. Этого достаточно для получения аттестата.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил проработать меры для улучшения охраны школ в крае.

По словам Козюры, по всему региону проверкой охвачены более 1,6 тысячи учреждений. В том числе, оценивается их соответствие основным требованиям безопасности: состояние систем оповещения, наружного наблюдения, ограждения периметра, оснащенность тревожными кнопками.