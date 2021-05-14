Жителей Ставрополья от всех штаммов вируса защитят антиковидные вакцины

Количество ставропольцев, привившихся от ковид, с каждым днем увеличивается. На сегодня иммунную защиту от опасного заболевания получили уже более 217 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона.

Между тем этого количества привитых все еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета. А на горизонте могут возникнуть новые опасности. Так, в нашем крае зафиксированы 9 случаев заражения британским штаммом COVID-19.

Что касается запасов антиковидных вакцин, то в нашем в крае их на 14 мая 180 тысяч доз. Врачи утверждают, что эти препараты создают так называемый перекрестный иммунитет против циркулирующих сегодня штаммов коронавируса.

Напомним, записаться на прививку можно через порталы госуслуг и краевого Минздрава, в регистратурах поликлиник по месту жительства, по единому номеру 122.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 54 жителей края. Число зараженных в регионе достигло 53781. Также за вчерашний день скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелей форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1426.

- Поставить перед болезнью заслон поможет вакцинация. Прививка доступна для всех желающих, ее сделали уже более 217 тысяч жителей нашего края. Запасы вакцины в регионе достаточны. Иммунизационная кампания продолжается. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.