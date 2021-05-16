Ставрополец ограбил 86-летнюю незрячую пенсионерку, чтобы купить алкоголь

Злоумышленник знал, что пенсионерка - инвалид по зрению, и решил воспользоваться ее беспомощностью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За помощью к полицейским Благодарненского городского округа обратилась 86-летняя женщина, которая заявила о совершенном в отношении нее грабеже.

Выяснилось, что неизвестный выбил ногой входную дверь и пробрался в дом заявительницы. Злоумышленник, угрожая, потребовал передать ему имеющиеся у пенсионерки деньги. Ждать, пока она отдаст деньги он не стал, поэтому сам взял из лежавшего на видном месте кошелька деньги и поспешил скрылся. Под подозрение полицейских попал 40-летний житель Благодарного.

Когда мужчину доставили в территориальный отдел внутренних дел, он признался в содеянном. Оказалось, что подозреваемый проживает неподалеку.

Злоумышленник знал, что пенсионерка - инвалид по зрению, и решил воспользоваться ее беспомощностью. Похищенные деньги мужчина потратил на алкоголь.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане экс-супруга вместе с сожителем и их другом обманули мужа, вывезли его в лес, где задушили мужчину. Банда из трех человек спрятала тело потерпевшего в лесном массиве и уехала домой.