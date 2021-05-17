На Ставрополье 17-летний студент заявил о планирующейся стрельбе в колледже

16 мая 17-летний студент одного из местных колледжей Кисловодска разместил в чате группы однокурсников сообщение о якобы планирующейся стрельбе в его образовательном учреждении.

- Не понимаю, о чем он думал и чего хотел добиться. Впрочем, этот вопрос ему уже задали. Правоохранители настороже, за что им от души спасибо. Опасность быстро заметили, товарища мгновенно установили, - прокомментировал губернатор Ставрополья.

Владимир Владимиров добавил, что сегодня этот подросток вместе с родителями побывал в компетентных органах. Объяснил свои действия тем, что хотел провести «социальный эксперимент».

- Что же, можно поздравить «исследователя». Результат он получил очевидный – уголовное разбирательство. Надеюсь, этот пример запомнится другим возможным «экспериментаторам». С такими вещами не шутят. Подумайте лишний раз о себе и о родителях, - обратился глава региона к молодежи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что после трагедии в Казани во всех школах Ставрополья проведут комплексную проверку безопасности.

Губернатор региона Владимир Владимиров поручил до 25 мая также завершить проверку уровня безопасности всех мест детского отдыха.