Ставропольское предприятие получило льготные 14 млн рублей на переоборудование

Завод находится в Ставропольском крае и занимается производством жареных орехов и семечек. Руководство подало заявление на получение льготы от государства, Фонд развития промышленности региона одобрил его. Фабрика получила 14 млн рублей на переоборудование для повышения качества и количества выпускаемой продукции.

Поддержка заключается в софинансировании предприятия, то есть большую часть средств выделяет государство, а остальную - руководство организации. Так, завод добавил свои 7 млн рублей к кредиту. Предполагается, что к 2026 году мощность повысится до 7,3 тысяч тонн продукции в год. На эти деньги также создадут 14 новых рабочих мест.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае появится новое форелевое хозяйство за 1,5 миллиарда рублей. Производство будет во многом автоматизировано. Улов, кормление, сортировка, взвешивание и т.д. будут проходить без привлечения большого количества работников. Также это будет практически безотходное хозяйство: планируют все переводить в комбикорм.