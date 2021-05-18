Жителей Ставрополья призвал голосовать за гимн заслуженный артист России Игорь Барташ

Заслуженный артист России, актер ставропольского драматического театра Игорь Барташ записал видео-сообщение, в котором призвал земляков принять участие в голосовании за гимн Ставропольского края.

- У Ставрополья есть свои флаг и герб, но не хватает гимна. Наши спортсмены завоевывают золотые медали на Всероссийских чемпионатах. И хочется, находясь в каком-нибудь регионе страны, не только увидеть флаг Ставропольского края, но и услышать наш гимн, - заявил актер.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе стартовал этап народного голосования за один из вариантов гимна. Из множества представленных работ жюри отобрало пять, которые перешли на следующий этап конкурса. Голосование продлится до 12 июня 2021 года.