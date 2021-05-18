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Звезды18 мая 2021 23:56

Жителей Ставрополья призвал голосовать за гимн заслуженный артист России Игорь Барташ

Впервые в истории у Ставропольского края появится собственная песня
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Заслуженный артист России, актер ставропольского драматического театра Игорь Барташ записал видео-сообщение, в котором призвал земляков принять участие в голосовании за гимн Ставропольского края.

- У Ставрополья есть свои флаг и герб, но не хватает гимна. Наши спортсмены завоевывают золотые медали на Всероссийских чемпионатах. И хочется, находясь в каком-нибудь регионе страны, не только увидеть флаг Ставропольского края, но и услышать наш гимн, - заявил актер.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе стартовал этап народного голосования за один из вариантов гимна. Из множества представленных работ жюри отобрало пять, которые перешли на следующий этап конкурса. Голосование продлится до 12 июня 2021 года.

Культура