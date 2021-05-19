После гибели 3-летнего мальчика под мусоровозом на Ставрополье заведено дело

Фото с места: УГИБДД по СК

В Минеральных Водах возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка под колесами мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

- По данному факту прокуратурой незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле в межрайонной прокуратуре, - сказано в сообщении прокуратуры.

Известно, что в переулке Новом села Левокумское ребенок выбежал на дорогу без присмотра родителей и забрался под заднее колесо мусоровоза. Мальчик скончался на месте.