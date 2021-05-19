В Думе края рассмотрели изменение законодательства в сфере социальных контрактов

В 2021 году в Ставропольском крае планируется заключить около 6 тысяч социальных контрактов

В комитете по социальной политике и здравоохранению Думы региона прошло заседание под председательством Валентины Муравьевой. На нем были рассмотрены изменения в краевой закон "О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае". Депутаты все изменения поддержали, проект нового закона вынесут на очередное заседание краевой Думы.

Изменения в первую очередь коснутся периодичности сроков оказания помощи на основании соцконтракта: сейчас нуждающиеся семьи из Ставрополья могут рассчитывать на поддержку раз в пять лет. В новом законопроекте этот пункт предлагают отменить совсем.

А вот оценивать эффективность использования средств будут чаще и тщательнее. Подробные правила мониторинга разработает министерство труда и социальной защиты населения региона. Планируется, что отслеживать жизненную ситуацию в семье, которой оказывается помощь, будут еще в течение года после окончания срока действия социального контракта. Оценку эффективности дают органы труда и социальной защиты населения в течение месяца с момента окончания договора, а еще через три месяца готовится итоговый отчет.

В комитете по социальной политике и здравоохранению Думы региона прошло заседание под председательством Валентины Муравьевой

В 2021 году в Ставропольском крае планируется заключить около 6 тысяч социальных контрактов. На эти цели в бюджет были заложены средства в объеме 636 млн. 565,75 тыс. рублей, из них 94% – средства федерального бюджета, 6 % – краевой бюджет.

- Поддержка семей в рамках социального контракта становится востребованной на Ставрополье. Как показывает практика, ограничение в пятилетний период – это слишком большой срок, поэтому многие семьи не могут своевременно вновь воспользоваться данной помощью. Отмена ограничений – это сегодня необходимая мера для точечного подхода в каждом конкретном случае, - прокомментировала итоги заседания председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставрополья Валентина Муравьева.