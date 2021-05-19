В состав 5-того созыва молодежного правительства Ставрополья вошли 20 человек

19 мая представили состав пятого созыва молодежного правительства Ставропольского края, в который вошли 20 человек. Их выбрали из 37 кандидатов на конкурсной основе. Такое правительство нужно для вовлечения местных жителей до 35 лет в политическую жизнь региона. Члены молодежного правительства разбираются в вопросах экономики, культуры и социальных проблемах населения.

Главными требованиями к кандидатам стало наличие высшего образования и квалификации в том направлении работы правительства, которое выбрали заявители. Всего в этом году заявки подали 37 человек. На первом этапе отбора проверили соответствие поданных документов всем требованиям; затем провели народное голосование в социальных сетях и проверили способность кандидатов существовать в публичном поле.

В итоге, остались 20 человек. Остальные 17 отправились в резерв, но их проекты будут реализованы. Новый состав правительства утвердил губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, кто вошел в новое правительство Ставропольского края после коррупционного скандала.