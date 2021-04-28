Новый состав Правительства Ставропольского края: кто будет управлять регионом

"КП" следит, кто войдет в новый состав Правительства Ставропольского края Фото: Евгения ГУСЕВА

Владимир Владимиров объявил о завершении антикоррупционной проверки. В пятницу правоохранительные органы прислали последние данные о результатах. Вскоре будет утвержден состав Правительства Ставропольского края.

- В пятницу пришли последние документы по антикоррупционной проверке. Она затянулась, потому что с этим была связана огромная работа правоохранительных органов. Сегодня подпишут все необходимые распоряжения, правительство назначено, - сказал губернатор во время "Прямой линии".

Несколько министров - промышленности, образования и строительства - еще ждут согласования. Все, кто прошел проверку, будут утверждены в должности.

СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Информация обновится после публикации документа. Сведения актуальны по состоянию на 27 апреля.

Николай Великдань - и.о. первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

Иван Ковалев - и.о. первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

Николай Афанасов - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

Сергей Дубровин - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

Лариса Калинченко - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края.

Юрий Скворцов - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края.

Министры Ставрополья

Валерий Савченко - и.о. министра строительства и архитектуры.

Евгений Штепа - и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта.

Роман Марченко - и.о. министра ЖКХ.

Владимир Колесников - и.о. министра здравоохранения.

Виталий Зритнев - и.о. министра имущественных отношений.

Татьяна Лихачева - и.о. министра культуры.

Александр Трухачев - и.о. министра туризма и оздоровительных курортов.

Евгений Козюра - и.о. министра образования.

Андрей Хлопянов - и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Виталий Шульженко - и.о. министра энергетики, промышленности и связи.

Владимир Ситников - и.о. министра сельского хозяйства.

Елена Мамонтова - и.о. министра труда и социальной защиты населения.

Сергей Крынин - и.о. министра экономического развития.

Лариса Калинченко - и.о. министра финансов.

Андрей Талбатов и.о. министра физической культуры и спорта.

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