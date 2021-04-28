Новый состав Правительства Ставропольского края: кто будет управлять регионом

"КП" следит, кто войдет в новый состав Правительства Ставропольского края
Фото: Евгения ГУСЕВА
Владимир Владимиров объявил о завершении антикоррупционной проверки. В пятницу правоохранительные органы прислали последние данные о результатах. Вскоре будет утвержден состав Правительства Ставропольского края.
- В пятницу пришли последние документы по антикоррупционной проверке. Она затянулась, потому что с этим была связана огромная работа правоохранительных органов. Сегодня подпишут все необходимые распоряжения, правительство назначено, - сказал губернатор во время "Прямой линии".
Несколько министров - промышленности, образования и строительства - еще ждут согласования. Все, кто прошел проверку, будут утверждены в должности.
СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Информация обновится после публикации документа. Сведения актуальны по состоянию на 27 апреля.
Николай Великдань - и.о. первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
Иван Ковалев - и.о. первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
Николай Афанасов - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
Сергей Дубровин - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
Лариса Калинченко - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края.
Юрий Скворцов - и.о. заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
Министры Ставрополья
Валерий Савченко - и.о. министра строительства и архитектуры.
Евгений Штепа - и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта.
Роман Марченко - и.о. министра ЖКХ.
Владимир Колесников - и.о. министра здравоохранения.
Виталий Зритнев - и.о. министра имущественных отношений.
Татьяна Лихачева - и.о. министра культуры.
Александр Трухачев - и.о. министра туризма и оздоровительных курортов.
Евгений Козюра - и.о. министра образования.
Андрей Хлопянов - и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Виталий Шульженко - и.о. министра энергетики, промышленности и связи.
Владимир Ситников - и.о. министра сельского хозяйства.
Елена Мамонтова - и.о. министра труда и социальной защиты населения.
Сергей Крынин - и.о. министра экономического развития.
Лариса Калинченко - и.о. министра финансов.
Андрей Талбатов и.о. министра физической культуры и спорта.
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