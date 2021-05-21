В станице Курской высадили 140 молодых деревьев в рамках кампании озеленения

Станица Курская находится в Курском муниципальном округе Ставрополья. Здесь в местном парке высадили 140 новых саженцев, сформировав прогулочные аллеи. В рамках кампании озеленения появятся березы, каштаны, черемуха и другие растения.

В 2020 году региональные власти закончили благоустройство парка. Здесь положили тротуарную плитку, разместили детские площадки, ограждения, скамейки и т.д. Также закончили монтаж системы полива новых растений.

Благоустройство общественных территорий проходит по программе "Формирование комфортной городской среды". В этом году начался народный опрос по объектам благоустройства на 2022 год. Это онлайн-голосование, где каждый житель Ставропольского края может выбрать один из проектов в своем городском округе.

Уже сейчас в головании приняли участие 300 тысяч человек.