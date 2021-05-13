Почти 300 тысяч жителей Ставрополья проголосовали за объекты благоустройства на 2022

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщила, что уже 283 тысячи человек оставили свой голос за один из объектов благоустройства на 2022 год. Опрос и дальнейшее строительство проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Главной целью проекта стало вовлечения местных жителей в жизнь региона. Чем плотнее будет взаимодействие местных властей с народом, тем лучше и быстрее будут решены проблемы края.

- С момента старта голосования на всероссийской единой онлайн платформе za.gorodsreda.ru свой выбор в поддержку проектов по преобразованию общественных пространств сделали 283 тысячи жителей края. Наиболее активными темпами голосование идет в городах Ставрополь, Пятигорск, Невинномысск, а так же в Шпаковском и Предгорном округах, - рассказали в министерстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала о голосовании.