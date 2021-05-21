В Ставропольском крае замедлилась годовая инфляция из-за импорта

В отделении по Ставропольскому краю Южного ГУ Банка России рассказали, что темпы инфляции немного снизились за апреля 2021 года. В марте она составляла 5,8%, а месяцем позже - 5,69%. На это повлиял импорт сельхозпродукции и действия властей региона.

Однако растет спрос потребителей, что стимулирует подорожание многих непродовольственных товаров и услуг. А с продовольствием все "по-лучше": годовой прирост цен снизился с с 9,15% в марте до 8,45% в апреле. В регионе стали выращивать больше продуктов потребления, например, в тепличных комплексах.

Кстати, "КП-Северный Кавказ" писала, сколько стоит строительство четырех таких больших теплиц для выращивания на закрытом грунте.

Дешевеют яйца, но дорожает мясо из-за сокращения темпов его производства в регионе. В основном это касается свинины и баранины. Годовой прирост цен на непродовольственные товары повысился с 5,99% в марте до 6,1% в минувшем месяце. Местные жители стали больше покупать обувь, косметику, парфюмерию и т.д.