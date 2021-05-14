На Ставрополье в 2021 году построят четыре тепличных комплекса за 20 млрд

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с и.о. министра сельского хозяйства региона Владимиром Ситниковым. Они обсудили вопрос разворачивания крупных инвестиционных проектов в сфере АПК.

В этом году планируют реализовать девять задумок общей стоимостью 25 миллиардов рублей. Львиная доля средств уйдет на строительство четырех крупных тепличных комплексов - 20 миллиардов. Уже к концу года общая площадь защищенного (под крышей) грунта увеличится на 100 гектаров.

Похожий тепличный комплекс возводят и в Солнечнодольске. Строительство прошло по программе "Производительность труда и поддержка занятости" и получило госфинансирование. Владимиров отметил, что многие предприятия имеют право получить адресную помощь.

Напомним, Ставропольский край имеет развитый АПК, многих инвесторов привлекаются благоприятные условия для выращивания овощей, винограда и т.д.