В сентябре откроют новую школу на 440 мест на Ставрополье в селе Кочубеевском

В этом году планируют открыть новую школу в селе Кочубеевском. Здание будет оснащено просторными классами, пищеблоком, медпунктом, спортивным и гимнастическим залами, библиотекой и книгохранилищем. Школа сможет принять 440 ребят.

- Объект строится благодаря госпрограмме РФ "Развитие СКФО" за счет федеральных и краевых средств, - заявил и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко.

Пока что строительство завершено на треть. Региональные власти занимаются строительством и восстановлением школ в селах, поселках и городах. Например, с нуля началось строительство новых учреждений в Михайловске и Кисловодске. А в Пятигорске восстанавливают старое здание школы, чтобы детям и педагогам было комфортно там работать.