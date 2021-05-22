В Ставропольском крае выпал град размером со сливу

В Кисловодске выпал крупный град. По размерам он походит на сливу, рассказывают "КП-Ставрополь" местные жители.

Град в Кисловодске Фото: Варвара АНТОНОВА

Град в Кисловодске Фото: Варвара АНТОНОВА

Град в Кисловодске Фото: Варвара АНТОНОВА

Согласно данным Яндекса, тучи с осадками уже настигли западную часть Ставропольского края. Скоро непогода приблизится к центральным территориям.

- По данным Ставропольского Гидрометцентра вечером и до конца суток 22 мая и далее до утра 23 мая местами по Ставропольскому краю ожидается: сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.