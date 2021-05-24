После градобоя от жителей Георгиевского округа поступило более тысячи обращений

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

В Георгиевском городском округе завершается работа по оценке ущерба, нанесенного градобоем 22 мая. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Напомним, сильнее всего от него пострадала станица Незлобная в Георгиевском городском округе.

- От жителей поступило свыше тысячи обращений, повреждения выявлены в более чем 300 домовладениях. Сейчас практически завершен подворовой обход. Местной администрации помогает команда специалистов из краевого МинЖКХ, - поделился глава региона.

Составление актов о повреждениях близится к концу.

- Мы готовим необходимый запас шифера и стекла из краевых резервов для помощи жителям станицы, - рассказал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 мая стал испытанием для многих жителей Георгиевского округа. Там, в субботу всерьез разгулялась стихия: ураганный ветер, сильный дождь, крупный град.

Жители округа стали делиться в сети снимками и видео поваленных деревьев, разбитых крыш. В основном пострадали частные дома, стихия повредила и посевы.

- К нам приходили сотрудники местной администрации. Они все описали: сколько и что пострадало от стихии. Сказали, что позвонят нам. Однако, ждать, конечно, нет возможности, так как в ближайшие дни снова обещают дожди, да и ночевать под обвалившимся потолком, как минимум, небезопасно. Поэтому мы сейчас уже приступили к ремонту за свой счет, - делится жительница Незлобной.

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