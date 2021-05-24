На Ставрополье перед началом каникул пройдет операция «Безопасное лето-2021»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Госавтоинспекция Ставрополья бьет тревогу: количество аварий с участием несовершеннолетних растет. Так с начала 2021 года в 96 ДТП 111детей были травмированы и 9 - погибли.

Показатели аварийности выросли в двух видах ДТП – наезд на ребенка и аварии с участием детей - пассажиров. Также, не снижаются трагедии, где сопутствующей причиной является халатность родителей, оставление детей без присмотра, а также нарушение правил перевозки детей.

В связи с этим в нашем регионе с 24 мая по 9июня пройдут операции «Безопасное лето-2021». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники дорожного надзора в период мероприятий проведут проверки состояния улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов. При выявлении недостатков информация будет направлена собственнику дорог для их устранения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минеральных Водах возбудили уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка под колесами мусоровоза.

Известно, что в переулке Новом села Левокумское ребенок выбежал на дорогу без присмотра родителей и забрался под заднее колесо мусоровоза. Мальчик скончался на месте.