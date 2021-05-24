Бывший зампред правительства Ставрополья Петрашов останется под стражей до 23 июня

фото: пресс-служба Чертановского районного суда Москвы

Еще на месяц продлили срок содержания под стражей Романа Петрашова. Об этом сообщает пресс-служба Чертановского районного суда Москвы. Так, суд в Москве продлил на месяц срок содержания под стражей экс-вице-премьера правительства Ставрополья Романа Петрашова. Бывший чиновник проведет в СИЗО как минимум до 23 июня.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что задержанного 30 марта 2021 года зампреда правительства Ставропольского края Романа Петрашова подозревают в мошенничестве на сумму свыше ста миллионов.

По версии следователей, в 2013-2015 годах вице-премьер под гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получал деньги лично, через посредников и на расчетные счета подконтрольных юрлиц. В общей сложности — не менее 130 млн рублей.

Сообщается, что на месте работы и в его доме в настоящий момент проводятся обыски, Как комментируют в пресс-службе Следственного комитета России, на Петрашова заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».