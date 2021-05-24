Почти за два квартала 2021 года курсбор на Ставрополье превысил 73 млн рублей

В управлении по информполитике правительства Ставропольского края рассказали, что с января по апрель 2021 года курортный сбор региона составил 73,1 миллиона рублей. Лидером стал Кисловодск, который принес в казну 28,6 миллионов.

Отметим, что города-курорты активно используют сборы для развития городской среды, чтобы она были комфортной и привлекательной для туристов. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за майские праздники больше 30 тысяч гостей отдохнули в курортных зонах Ставропольского края.

- До конца 2021 года за счет этих денег приведут в порядок северную часть Лечебного парка (Верхний парк) и парк "Победы" в Ессентуках, - заявили в министерстве туризма региона.

Также в Кисловодске заменят освещение на территории мемориала "Журавли", закажут у скульпторов новую памятную стену и композицию барельефов героев Великой Отечественной войны по улице Кольцова, установят новые питьевые бюветы.

В другом городе-курорте Пятигорске реконструируют Поющий фонтан, обустроят улицу Красноармейскую и благоустроят сквер у ЗАГСа по улице Братьев Бернардацци. В Железноводске восстановят часть Курортного парка и сквер по улице Труда.

Напомним, в Ставропольском крае курортный сбор ввели в 2018 году. Собранные с туристов деньги идут на благоустройство и строительство общественных объектов.