24 мая в Георгиевском округе Ставрополья ввели ЧС после градобоя

Администрация Георгиевского городского округа пришла к решению ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ущерба от недавнего града. Он начал действовать с шести вечера 24 мая.

Специалисты компетентных ведомств должны обеспечить безопасность местных жителей, устранить последствия града и свести базу данных о всех пострадавших. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров распорядился, чтобы сотрудники министерства ЖКХ помогли тем, чье жилье пострадало наиболее сильно.

Напомним, 22 мая в регионе выпал град огромного размера. Он разбил машины, крыши, повредил ЛЭП и нанес много другого ущерба. Больше всего пострадал Георгиевский муниципалитет.