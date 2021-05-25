На Ставрополье планируют смягчить ограничения в работе отелей и санаториев

Все подготовительные меры по организации эпидемиологической безопасности, включая вакцинацию персонала, будут завершены к 30 мая
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
На сегодня количество ставропольчан, сделавших прививки против ковида, уже превысило четверть миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.
Выросли и объемы тестирования, что позволяет объективно отслеживать эпидемиологическую ситуацию.
Вместе с тем, борьба с инфекцией продолжается.
- И медикам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом, стимулирующие выплаты должны быть сохранены. Также важно компенсировать негативные последствия пандемии в ряде отраслей краевой экономики. Готовим предложения в Роспотребнадзор по смягчению ограничений в работе ставропольских здравниц, по наполнению отелей и гостиниц, - добавил Владимир Владимиров.
По словам главы, в планах – «дать возможность и нашим детским оздоровительным лагерям поработать со 100% заполняемостью».
Все подготовительные меры по организации эпидемиологической безопасности, включая вакцинацию персонала, будут завершены к 30 мая.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 54449. За сутки диагноз подтвердился еще у 34 человек.
За вчерашний день от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1480.